Governo do Estado de SP coloca Guarulhos na fase vermelha entre o período de Natal e Ano Novo

A gestão João Doria (PSDB) anunciou nesta terça-feira, dia 22, que todo o Estado de São Paulo, incluindo a cidade de Guarulhos, ficará na fase vermelha, a mais restritiva do plano de combate ao covid-19, nos dias 25, 26 e 27 de dezembro e 1º, 2 e 3 de janeiro. Como antecipou o Estadão, só os serviços essenciais estão autorizados a abrir as portas no período de Natal e réveillon.

De acordo com o governo do EStado, nas últimas quatro semanas houve aumento de 54% de casos, 34% de óbitos e 13% de internação em São Paulo. Até o momento, são mais de 1,3 milhão de diagnósticos e 45.395 mortes por covid-a9.

O governo paulista também anunciou que área de Presidente Prudente, no interior paulista, foi reclassificada para a fase vermelha. Na região, a ocupação de leitos estaria em 83%. Também segundo o governo, nenhuma região do Estado passará para a fase verde, a mais branda do Plano São Paulo, durante o mês de janeiro. A próxima reclassificação está prevista para o dia 6.

“Nove meses se passaram, o Natal está chegando. Eu queria muito estar aqui dizendo que podemos celebrar de forma livre, com a nossa família, nas ruas, com aglomerações. Essa não é a realidade, o coronavírus não vai embora no Natal”, afirmou a secretária Patricia Ellen, de Desenvolvimento Econômico, que se emocionou durante o anúncio. “Nosso patamar está elevado e queremos evitar que saia de controle”, disse.