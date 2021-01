Guarulhos solicita ao Estado e à União vacinação prioritária a educadores e funcionários escolares

A Prefeitura de Guarulhos protocolou ofícios junto aos governos estadual e federal solicitando que seja avaliada a inclusão de professores e funcionários escolares nos grupos prioritários da vacinação contra a Covid-19, a fim de garantir segurança na volta às aulas. Os documentos foram assinados nesta segunda-feira (11) pelo prefeito Guti.

Nos ofícios o chefe do Executivo argumenta que a imunização é importante para tranquilizar os educadores e as famílias que temem o retorno das atividades presenciais e evitar que as crianças não compareçam para mais um ano letivo. De acordo com o documento, “o esforço dos professores para reinventar a escola mediante plataformas online e televisivas no último ano deve ser reconhecido e valorizado, porém, a socialização e o aprendizado dentro do ambiente escolar, com segurança para todos, não podem ser substituídos”. A carta também pontua a preocupação com o estado emocional dos profissionais e os riscos de contaminação e transmissão no serviço, transporte e áreas compartilhadas.

Para o prefeito Guti, a imunização seria ideal para assegurar aos profissionais que, muitas vezes, trabalham em mais de uma escola não se tornem vetores capazes de carregar o vírus para outros ambientes.

Guarulhos já se prepara para instalar grandes polos simultâneos de vacinação na cidade. No entanto, todo esse planejamento vai depender do quantitativo de doses a serem destinadas ao município, que é o segundo maior do Estado, com 1,4 milhão de habitantes. Cerca de 297 mil seringas e agulhas específicas para vacinação contra a Covid-19 já foram encaminhadas pelo Governo do Estado e estão em estoque.