CoronaVac armazenada em Guarulhos será distribuída pelo Ministério da Saúde em todo País

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou, nesta quarta-feira (13), que tem 6 milhões de doses da vacina Coronavac estocadas em um galpão de Guarulhos para serem distribuídas por todos o País para o plano nacional de imunização. Ministro afirmou que além das doses guardadas em Guarulhos, governo federal vai mandar avião buscar 2 milhões de doses da vacina de Oxford.

De acordo com Pazuello, a primeira cidade a iniciar o processo de vacinação contra a covid-19 deve ser Manaus, no Amazonas, que enfrenta um grave surto da doença nos últimos dias. Além da vacina desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, o governo federal pretende enviar para a Índia um avião, que também partirá de Guarulhos, para buscar doses da vacina de Oxford, nesta quarta-feira.

De acordo com Pazuello, a vacinação no Brasil pode começar já no dia 19. O ministro foi altamente criticado por dizer a vacina aconteceria no dia “D” e na hora “H” durante um pronunciamento. Uma solenidade para a aplicação da primeira dose da vacina está em análise, mas esbarra no fato do comportamento do presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido), contrário ao processo de vacinação.

O governo estadual segue com o plano de vacinação a partir do dia 25 de janeiro. A Anvisa deve definir a autorização para uso emergencial das vacinas Coronavac e de Oxford até o próximo domingo (17).