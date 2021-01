CCR NovaDutra recupera pavimento da pista marginal em Guarulhos (SP)

A CCR NovaDutra realiza a partir desta sexta-feira, dia 15/01, até o próximo domingo, dia 17/01, serviços de recuperação de pavimento na região de Guarulhos (SP), na via Dutra. As melhorias ocorrem entre os quilômetros 217 e 216 no sentido Rio de Janeiro, com previsão de início às 22h do dia 15/01 e término às 16h, do dia 17/01. Em caso de chuva, os trabalhos podem ser suspensos ou cancelados.

Para realizar o serviço, que envolve a demolição do concreto, execução da armação, concretagem e cura do concreto novo, as duas faixas da esquerda da pista marginal serão interditadas, com o tráfego fluindo pela faixa da direita. Os trabalhos de restauração de pavimento visam garantir maior resistência e durabilidade ao piso da rodovia.

A Concessionária alerta que, em função das obras de recuperação, o tráfego pode ficar lento no trecho. É importante o motorista ter atenção na passagem pela região e respeitar a sinalização implantada e o limite de velocidade no local, que será de 60km/h. Para orientar os motoristas, serão colocados dois homens-bandeiras. Para saber das condições de tráfego, os motoristas sintonizar durante a viagem a CCRFM 107,5 NovaDutra.

Os serviços de recuperação no pavimento da Via Dutra são realizados periodicamente em todos os trechos da rodovia, conforme cronograma e acompanhamento da área de Obras da Concessionária.