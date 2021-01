Ocupação de UTIs em Guarulhos cai para 77% nesta quinta-feira

A taxa de ocupação das UTIs destinadas a pacientes com covid-19 teve queda nesta quinta-feira (21) em Guarulhos, ficando em 77%, enquanto que no dia anterior o indicador era de 85,12%. É a primeira vez desde o início do ano que o município registra percentual abaixo de 80% na lotação dos leitos de alta complexidade para o tratamento da doença.

Mesmo com a ampliação de nove leitos de UTI adulto no Hospital Estadual Padre Bento no dia 7 deste mês e com a contratualização pela Prefeitura de 20 vagas na rede privada, Guarulhos vinha apresentando percentuais próximos ou superiores a 90% até o último dia 13, sendo que nos dias seguintes se manteve abaixo desse número e neste momento está em 77%.

A ocupação das enfermarias também caiu sensivelmente, passando de 70,5% nesta quarta-feira (20) para 67,39% hoje. Os indicadores são calculados com base na quantidade de leitos reservados exclusivamente para o tratamento da Covid-19 em hospitais públicos de Guarulhos, incluindo os sob gestão municipal e estadual, bem como nas vagas contratualizadas da rede privada.

Vale destacar que esses números oscilam constantemente, de acordo com as altas hospitalares e demandas de novas internações. Por isso, a Secretaria da Saúde reforça a importância do distanciamento social, do uso de máscara e das demais medidas de prevenção. Desde o início da pandemia até agora, Guarulhos registrou 39.364 casos do novo coronavírus e 1.802 óbitos, além de outros 11 que seguem em investigação.