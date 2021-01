Prefeitura remove ocupação irregular em área de risco no Recreio São Jorge

A Prefeitura de Guarulhos desfez na manhã desta quinta-feira (21) uma ocupação irregular em uma área de risco na avenida Palmira Rossi, Recreio São Jorge. A ação foi realizada em área de encosta e incluiu a remoção de uma edificação em alvenaria.

A operação foi coordenada pelo Departamento de Acompanhamento e Controle de Ocupações Irregulares (Dacoi) da Secretaria de Justiça, com apoio da Proguaru e da Guarda Civil Municipal (GCM).

O departamento desenvolve trabalho de fiscalização preventiva visando a coibir ocupações irregulares em vias e áreas públicas, áreas de risco e de proteção ambiental, em conjunto com outros setores da Prefeitura. A população pode colaborar com esse trabalho por meio de denúncia anônima, através do WhatsApp do Dacoi: 98440-3678.