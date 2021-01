Guarulhos recebe mais de 10 mil vacinas de Oxford

Da Redação

Guarulhos recebeu nesta terça-feira (26) 10.520 doses da vacina de Oxford. Segundo o prefeito Guti (PSD), somente com a CoronaVac, mais de 6 mil pessoas foram vacinadas até o momento. O chefe do Poder Executivo revelou que as doses serão aplicadas imediatamente, diferente do processo adotado em relação à CoronaVac.

“Isso é o início da solução, mas é o início muito início. Temos muito a caminhar. é fundamental que nós mantenhamos a máscara, o distanciamento social, evitemos desnecessariamente ir às festas, baladas, e eventualmente em praias sem máscara”, disse o secretário de Saúde, José Mario, também presente no recebimento das vacinas.

A segunda dose pode ser aplicada em até 90 dias, enquanto o prazo da segunda dose da CoronaVac é de 21 dias.“Essas a gente vai aplicar tudo, não vai ter uma reserva de metade porque serão daqui a 90 dias (para aplicação da segunda dose), e a gente tem certeza que vai chegar mais, no mínimo este quantitativo”, concluiu.