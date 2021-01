Guarulhos registra plantio de quase 7 mil árvores em 2020

A cidade de Guarulhos fechou o ano de 2020 com muito mais cores, sabores e aquela bem-vinda sombrinha que ajuda a aliviar os dias de muito calor. A Secretaria de Meio Ambiente (Sema), com a ajuda da população, plantou 6.844 árvores, muitas delas frutíferas, em diversas regiões do município.

Pau-brasil, quaresmeira, pitangueira, mirindiba, araçá, ipê (amarelo, branco e roxo), jabuticaba-cereja-do-Rio-Grande, jatobá, urucum e pau-ferro, todas naturais da Mata Atlântica regional, estão entre as espécies escolhidas, sendo todas elas apropriadas para o plantio em áreas urbanas. Parte das mudas foi recebida como compensação ambiental por impactos causados por empreendimentos imobiliários no município e as demais, produzidas no Horto Florestal de Guarulhos, no Água Azul.

De acordo com os técnicos da Sema, as regiões privilegiadas foram as que concentram ilhas de calor no município, como Cumbica, Bonsucesso e Pimentas, bairros nos quais a temperatura ambiente costuma ser mais alta do que a registrada nas demais regiões da cidade, especialmente naquelas mais arborizadas.

Cada morador da cidade também pode ajudar a trazer mais qualidade de vida a todos, ajudando na arborização de passeios e áreas públicas. A solicitação de mudas de árvores deve ser feita através da Rede Fácil, mediante agendamento pelo telefone 2475-8651 ou através do email [email protected].

Para quem tem espaço em casa e deseja escolher a espécie mais adequada, sem riscos de danos à construção, entre outros, basta consultar o Manual de Arborização, disponível em: https://www.guarulhos.sp.gov.br/sites/default/files/file/arquivos/manual_de_arborizacao_urbana.pdf.