Prefeitura antecipa pagamento da gratificação de mérito aos professores

Os profissionais do quadro do Magistério da rede municipal de ensino começam o ano letivo com uma ótima notícia. Nesta sexta-feira (29) a Prefeitura de Guarulhos deposita a primeira parcela, que corresponde a 75% do valor total, da gratificação de mérito nas contas de todos os professores. Previsto apenas para o mês de março, o pagamento foi antecipado por determinação do prefeito Guti (PSD).

O secretário de Educação, Paulo Matheus, destaca o empenho da administração em garantir os recursos necessários para suprir essa demanda. “É obrigação do gestor público elencar prioridades e, apesar da conjuntura econômica, estamos deixando claro nosso compromisso com a valorização dos servidores da educação”.

Essa medida beneficia diretamente mais de 6 mil servidores, injetando cerca de R$ 15 milhões na economia da cidade, num momento em que as dificuldades são grandes por causa da pandemia e num mês em que as famílias têm seus gastos ainda mais elevados.

Vale ressaltar que a gratificação de mérito e outros benefícios deixaram de ser pagos nos anos 2015 e 2016, gerando um passivo superior a R$ 36 milhões. Logo no seu primeiro ano de mandato, o prefeito Guti colocou tudo em dia e assumiu o compromisso de buscar uma valorização cada vez maior dos professores da rede, dando atenção especial a temas como equiparação salarial, extensão de jornada, gratificação de mérito e evolução funcional.