CCR NovaDutra recupera pavimento de trevo em Guarulhos

A CCR NovaDutra realiza até o próximo domingo, dia 07/02, serviço de recuperação de pavimento no trevo do km 216,9 da via Dutra, na região de Guarulhos (SP). O trabalho está previsto para ocorrer nos dois sentidos da rodovia e durante sua realização, o tráfego será feito no sistema ‘Pare e Siga’, somente no trevo sem interferir nas pistas expressas da rodovia. Em caso de chuva, os trabalhos podem ser suspensos ou cancelados.

Os trabalhos de restauração de pavimento implicam na substituição do pavimento antigo e visam garantir maior resistência e durabilidade ao piso da rodovia. A Concessionária solicita aos motoristas que respeitem a sinalização especial e placas próximo ao acesso para orientação dos usuários sobre a rota alternativa.

Local em obra:

Trevo – Guarulhos (SP)

Km 216,9 – nos sentidos São Paulo e Rio de Janeiro.

Tráfego flui no sistema ‘Pare e Siga’ – somente no trevo em obras.

Horário: das 21h às 06h (previsão)

A Concessionária executa melhorias no pavimento periodicamente ao longo dos 402 quilômetros da via Dutra, com o objetivo de oferecer mais conforto e segurança aos seus clientes. Os motoristas podem obter informações das condições de tráfego na CCRFM 107,5 NovaDutra.