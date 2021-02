Guarulhos receberá amanhã segunda dose de vacina para trabalhadores da saúde

Passados 20 dias da chegada das primeiras doses de vacina à região do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), amanhã as cidades recebem a remessa destinada à segunda dose para os trabalhadores da saúde e idosos institucionalizados, bem como para a continuidade da campanha dos idosos.

Guarulhos receberá 13.680 doses para a imunização desse público-alvo, além de outras 4.362 para iniciar a vacinação de idosos de 85 a 89 anos.

O novo lote enviado aos municípios da região do Alto Tietê (não está sendo contabilizado o município de Santa Branca) contém 38.647 doses de CoronaVac, das quais 28.585 serão utilizadas como segunda aplicação para o primeiro grupo já vacinado. O restante, 10.062 doses, será destinado para iniciar a imunização dos idosos entre 85 e 89 anos. Oficialmente, a vacinação desse novo grupo inicia na próxima segunda-feira na maioria das cidades – Ferraz de Vasconcelos começou a atender este público hoje.

A coordenadora da Câmara Técnica de Saúde, Adriana Martins destacou o alívio com a chegada da segunda dose para o público da primeira etapa. “Sempre há uma insegurança se o imunizante chegará dentro do tempo necessário e isso vai acontecer. Com este novo lote teremos os primeiros trabalhadores da saúde 100% imunizados com a aplicação de duas doses e à medida que os grupos de vacinados avançam, vamos ficando mais esperançosos e confiantes”, disse a coordenadora da Câmara Técnica de Saúde, Adriana Martins.

Apesar disso, a coordenadora pontuou que o Condemat segue cobrando o Governo do Estado para o envio de mais doses para ampliar a imunização dos trabalhadores da saúde, em especial os profissionais liberais. A região estima um déficit de 25% na quantidade de vacinas para este público.

“A maioria dos municípios começou a imunizar o grupo de idosos sem que a etapa de trabalhadores da saúde fosse totalmente concluída. Precisamos de mais doses para garantir 100% de cobertura vacinal deste público que presta um serviço essencial e está em contato direto com o vírus no exercício de suas funções”, destacou.

Com a nova remessa de CoronaVac, a região do Condemat contabilizará 117.031 vacinas recebidas em quatro lotes, sendo a primeira, no dia 20 de janeiro, com 28.754 doses da CoronaVac; a segunda em 26 de janeiro, com 22.110 doses da Oxford/AstraZeneca; a terceira no dia 2 de fevereiro, com mais 27.520 da CoronaVac, das quais 7.640 foram destinadas exclusivamente para a população idosa a partir de 90 anos e, por fim, uma quarta remessa com 38.647 doses, incluídas as segundas doses para o público da Fase 1.

Confira o quantitativo de doses enviada para cada município neste quarto lote (com exceção de Santa Branca que pertence a outra região):