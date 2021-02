Câmara de Guarulhos implanta sistema on-line de atendimento à população

A Câmara de Guarulhos, por meio da Diretoria de Tecnologia da Informação, está implantando um sistema de atendimento on-line à população, pela qual qualquer pessoa poderá fazer solicitações aos vereadores via internet, sem a necessidade de falar diretamente com o parlamentar. O objetivo é restringir o acesso do público às dependências da Casa, protocolo de segurança na luta contra o coronavírus.



Para acessar o sistema, o usuário deverá primeiro fazer um cadastrado enviando um e-mail para o endereço eletrônico [email protected]. No assunto da mensagem, deverá especificar a palavra “cadastro” e, no corpo do e-mail, informar seu nome completo e telefone de contato. Em seguida, receberá uma resposta via e-mail contendo os códigos de usuário e senha. Esta primeira senha deverá ser alterada no primeiro acesso pelo próprio usuário.



Em seguida, o acesso ao sistema será realizado por meio do endereço http://supertecmguarulhos.ddns.net. O sistema vai permitir que o munícipe solicite de um ou mais vereadores quaisquer ações que julgar pertinentes às suas competências parlamentares, além de acompanhar o trâmite de todo o processo, por meio de um número de protocolo que será gerado a partir da solicitação.



Dentre outras vantagens, o sistema tornará a relação entre parlamento e população mais transparente, ágil e eficaz. O envio de documentos ao Departamento Pessoal e protocolo de documentos de outras áreas ligadas ao Executivo, se for o caso, também será possível com este programa, cuja implantação está prevista para segunda-feira (15).