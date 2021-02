Guarulhos começa a vacinar idosos com 85 anos ou mais nesta quinta-feira

A Prefeitura de Guarulhos se antecipa ao calendário estadual e amplia a vacinação contra a Covid-19 para a população idosa nesta quinta-feira (11), incluindo também nesta etapa da campanha os idosos com idade igual ou superior a 85 anos. A vacina para este público e também para aqueles com mais de 90 anos estará disponível tanto no Bosque Maia (região central) como no CEU Pimentas (estrada do Caminho Velho, 351) a partir das 9h, com atendimento em sistema drive-thru (sem precisar sair do carro) e também para quem chegar a pé, mediante a distribuição de senhas.

Não haverá vacinação para profissionais de saúde nesta quinta-feira em Guarulhos, uma vez que as doses enviadas para este grupo acabaram no município. Portanto, a retomada da imunização desses trabalhadores ficará condicionada à disponibilização de nova remessa de vacina pelo Governo do Estado. Para vacinar a população de 85 a 89 anos, o município recebeu 4.362 doses nesta terça-feira (9), montante que será utilizado em sua totalidade.

Para a vacinação, a Secretaria da Saúde recomenda que as pessoas apresentem CPF, cartão SUS, documento com foto e também um comprovante de residência, já que a segunda dose da vacina será aplicada na Unidade Básica de Saúde (UBS) de Guarulhos mais próxima da residência do cidadão.