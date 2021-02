Prefeitura simplifica processo de contratação de funeral gratuito durante pandemia

Para evitar o deslocamento de pessoas durante a pandemia de Covid-19, a Prefeitura de Guarulhos, através do decreto 37.508/2021, simplificou o processo de contratação de serviço funerário gratuito. O benefício pode ser solicitado em uma das três agências municipais (Centro, Vila Rio de Janeiro ou Bonsucesso) no ato da contratação do funeral, sem a necessidade de comprovação posterior junto à Rede Fácil de Atendimento ao Cidadão.

A regra também se aplica aos serviços requeridos e realizados assistencialmente após o decreto 36.711/2020 e que aguardavam atendimento pelo Fácil. Nesse caso, o requerente deve procurar uma das agências funerárias ou a administração dos cemitérios municipais (endereços abaixo) e apresentar o requerimento da solicitação do serviço assistencial que foi preenchido no ato da contratação do funeral, a nota de serviço e preencher no local uma Declaração de Hipossuficiência (comprova renda familiar mensal, igual ou inferior, a três salários mínimos). Todas as informações estão no portal funeraria.guarulhos.sp.gov.br.

Agências funerárias municipais

Centro

Rua Oswaldo Cruz, 77

Atendimento: todos os dias, das 7h às 18h30

Campo Santo / Vila Rio de Janeiro

Avenida Benjamin Harris Hunnicutt, 1.327, Vila Rio de Janeiro

Atendimento: 24 horas

Bonsucesso

Rua Catarina Maria de Jesus, 708, Bonsucesso

Atendimento: todos os dias, das 7h às 18h

São Judas / Picanço

Avenida Dr. Timóteo Penteado, 1.329, Picanço

Atendimento: todos os dias, das 7h às 18h