Estreia da nova temporada do programa Saberes em Casa atinge milhares de visualizações

Nesta semana, a segunda temporada do programa Saberes em Casa estreou com mais de 72 mil visualizações no YouTube. Em cinco dias, milhares de alunos da rede municipal de Guarulhos assistiram ao programa disponibilizado pelo canal da Secretaria de Educação, além das famílias que acompanham pela televisão.

Em 2021 o programa Saberes em Casa tornou-se uma ação permanente da Educação, oferecendo diversas propostas de atividades para cada etapa e modalidade de ensino a fim de proporcionar mais dinamismo no processo de ensino e aprendizagem dos alunos.

Durante a semana, os professores se apresentaram para os alunos da educação infantil, destacando a importância do acolhimento. As atividades têm como foco explorar o brincar e o criar com materiais variados, incluindo parlendas, trava-línguas, adivinhas, entre outras atividades. As propostas para os alunos do Ensino Fundamental incluem o processo de alfabetização, atividades de pesquisa, desenvolvimento de procedimentos de leitura, resolução de situações e experimentações diversas.

Iniciativa da Prefeitura de Guarulhos por meio da construção coletiva de profissionais da educação, o programa Saberes em Casa foi lançado em maio de 2020 em decorrência da pandemia de Covid-19 e tem impactado significativamente a vida dos alunos por meio de interações remotas.