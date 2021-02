Unidade do CadMóvel atende no Instituto Criança Cidadã até 26 de março

A partir desta terça-feira (16) até o dia 26 de março, uma das unidades do CadMóvel passa a atender a população no Instituto Criança Cidadã Circo Escola, localizado na avenida 15 de Janeiro, 449, Cidade Seródio. O outro CadMóvel prossegue no CEU Bonsucesso (avenida Paschoal Thomeu, s/nº, Bonsucesso) até o fim de fevereiro. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30. Ambas as unidades seguem o protocolo sanitário de prevenção à Covid-19.

O CadMóvel é um equipamento itinerante da Prefeitura de Guarulhos que funciona em um trailer adaptado, o qual disponibiliza serviços do Centro de Referência da Assistência Social (Cras), como a inscrição ou atualização do Cadastro Único Para Programas Sociais (CadÚnico). O CadÚnico possibilita a participação em programas sociais como Bolsa Família, BPC/Loas (Benefício da Prestação Continuada/Lei Orgânica da Assistência Social), Carteira do Idoso, Tarifa Social de Energia Elétrica, Minha Casa Minha Vida, entre outros.

Documentos necessários para a inscrição

Para se inscrever no CadÚnico a família deve apresentar os seguintes documentos dos adultos: RG, CPF ou Título de Eleitor, carteira profissional, holerite das pessoas da família que estão trabalhando, comprovante de endereço com o CEP e cartão da UBS que a família frequenta. Já a documentação necessária para as crianças deve incluir o RG ou Certidão de Nascimento, declaração escolar ou ter ciência da série e escola em que as crianças e jovens estão estudando.

Serviço

CadMóvel no Instituto Criança Cidadã Circo Escola – avenida 15 de Janeiro, 449, Cidade Seródio – até 26 de março

CadMóvel no CEU Bonsucesso – avenida Paschoal Thomeu, s/nº, Bonsucesso – até 26 de fevereiro

Horário de atendimento: das 8h às 16h30, de segunda a sexta-feira