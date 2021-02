Estado altera projeto do corredor Vila Galvão-Tucuruvi para incluir ciclofaixa

O governo estadual decidiu alterar o projeto funcional do último trecho do Corredor Metropolitana Guarulhos-São Paulo, que liga a região do Taboão a estação Tucuruvi do Metrô, sendo a parte remanescente a que ligará a Vila Galvão ao Tucuruvi.

O Diário Oficial do Estado da última semana trouxe um balanço da obra de 4,5 km. O trecho deverá incluir uma ciclovia ao longo do traçado visando adequação ao Plano de Mobilidade de São Paulo. No entanto, ainda não há um prazo para as intervenções serem concluídas.

O eixo atualmente está em operação em um trecho de 12,3 km entre os bairros Taboão e Vila Galvão, sendo 9,6 km de faixa exclusiva para ônibus.