Prefeitura impede ocupação irregular em área de proteção ambiental no Bonsucesso

Funcionários da Prefeitura de Guarulhos desfizeram na manhã desta terça-feira (16) uma ocupação irregular em uma área de proteção ambiental no bairro Bonsucesso. A operação se concentrou em uma área pública à beira do córrego entre as avenidas Rangel Filho e Florestan Fernandes, na qual foram demolidos alicerces em alvenaria de uma construção ainda principiante. O entulho também foi removido do local.

O Departamento de Acompanhamento e Controle de Ocupações Irregulares (Dacoi), responsável pela ação, realiza a fiscalização preventiva com o intuito de coibir ocupações irregulares em vias e áreas públicas, áreas de risco e de proteção ambiental, e trabalha em conjunto com outros setores da administração municipal, como as secretarias de Meio Ambiente, Habitação, Desenvolvimento Urbano e Assuntos para a Segurança Pública, além da Proguaru, dependendo do caso.

A população pode colaborar com o trabalho de coibir ocupações irregulares através de denúncias anônimas pelo WhatsApp do Dacoi: 98440-3678.