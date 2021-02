Sesc Guarulhos apresenta curso de introdução ao desenho no computador

Da Redação

[email protected]



O Sesc Guarulhos inicia a partir do dia 27 de fevereiro o curso Introdução ao Desenho no Computador. Na atividade o educador do Espaço de Tecnologias e Artes do Sesc Guarulhos, Rodolpho Bertolini Junior (XTO), apresenta as noções básicas do uso de softwares de desenhos vetoriais, utilizados na criação de ilustrações, logotipos, ícones e diagramas.



A atividade acontece em quatro encontros, realizados através da plataforma Zoom, com inscrições gratuitas em inscricoes.sescsp.org.br/ a partir de 19 de fevereiro às 15. Para participar, é necessário possuir computador ou notebook com câmera e fones para vídeochamada e instalação do software Inkscape, que pode ser adquirido em inkscape.org/pt-br/ .



Inkscape – O Inkscape é um programa para criação de gráficos vetoriais de qualidade profissional que roda em Windows, Mac OS X e GNU/Linux. É usado por entusiastas e profissionais de design em todo o mundo, para a criação de uma grande variedade de gráficos, tais como ilustrações, ícones, logotipos, diagramas, mapas e gráficos da web. Possui ferramentas sofisticadas de desenho com recursos comparáveis ao Adobe Illustrator, CorelDRAW e Xara Xtreme. O software é gratuito, e pode ser adquirido em inkscape.org/pt-br/



Introdução ao Desenho no Computador

Com Rodolpho Bertolini Junior (XTO)

De 27 de fevereiro a 20 de março. Sábados, das 10h às 12h

Plataforma: Zoom

Inscrições em: inscricoes.sescsp.org.br/ a partir de 19 de fevereiro às 15h.



Sesc Guarulhos

Endereço: Rua Guilherme Lino dos Santos, nº 1.200, Jardim Flor do Campo, Guarulhos – SP

O acesso à unidade está restrito a público previamente agendado para a Central de Atendimento, almoço na Comedoria, empréstimo de livros na Biblioteca, pacientes do setor de Odontologia e alunos dos cursos de Ginástica Multifuncional, Práticas Aquáticas, Condicionamento Físico Aquático, Práticas Corporais e Corrida. Os demais espaços e serviços continuam temporariamente inativos.

Horário de funcionamento

Central de Atendimento

De terça a sexta, das 14h às 20h.

Para acesso a Central de Atendimento é necessário agendamento prévio em agendaatendimento.sescsp.org.br/.

Biblioteca – Para acesso a Biblioteca é necessário emitir o ingresso em sescsp.org.br/guarulhos. De terça a sexta, das 14h às 20h.

Atividades físicas – Somente para alunos já matriculados. O agendamento das aulas pode ser feito no endereço centralrelacionamento.sescsp.org.br ou pelo App Credencial Sesc SP, disponível no Google Play e Apple Store.

Ginástica Multifuncional – De terça a sexta, das 8h às 12h e das 17h às 20h.

Práticas Aquáticas – Terças e quintas às 8h e às 20h. Quartas e sextas às 18h30 e às 20h.

Condicionamento Físico Aquático – Terças e quintas às 9h30, 11h, 17h e 18h30. Quartas e sextas às 8h30, 11h e 17h.

Práticas Corporais – Terças e quintas às 9h, 10h30,18h e 19h30. Quartas e sextas às 8h30, 10h, 17h e 19h.

Esporte Adulto – Corrida – Terças e quintas às 20h. Quartas e sextas às 8h30.

Odontologia – De terça a sexta, das 8h às 20h. Serviço exclusivo para matriculados na categoria Credencial Plena. Saiba mais: sescsp.org.br/odontologia

Comedoria – Para acesso, é necessário estar matriculado na categoria Credencial Plena, e fazer o agendamento prévio em centralrelacionamento.sescsp.org.br App Credencial Sesc SP. O agendamento é disponibilizado a partir das 13h30 do dia anterior a visita. De terça a sexta, das 11h às 14h. Saiba mais: sescsp.org.br/restaurantesretomada – Cardápio em: https://m.sescsp.org.br/cardapio-semanal-sesc-guarulhos/