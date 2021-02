Guarulhos ganha Praça da Cidadania em parceria com o governo estadual

O bairro Sítio São Francisco passará a contar a partir deste mês com a Praça da Cidadania, um espaço construído pelo governo do Estado em parceria com a Prefeitura de Guarulhos. A área de 2.946 m², que fica na rua Padre Dorindo de Oliveira Matias, 193, Sítio São Francisco, foi cedida pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) para a implantação do equipamento.

O local conta com playground e academia popular disponibilizados pela municipalidade, além de todo o paisagismo da praça, com reposição de grama e colocação de árvores e arbustos e instalação de mesas e bancos. O complexo também conta com um centro de qualificação profissional, criado pelo governo estadual.

Qualificação profissional

Um espaço de 570 m² foi destinado para cursos de qualificação profissional disponibilizados pelo Fundo Social do Governo do Estado de São Paulo. Com sete salas de aula, dois banheiros e um depósito. O local oferecerá cursos em cinco áreas do conhecimento: moda e arte, beleza e bem-estar, informática e mídias sociais, gastronomia e administração.

As inscrições devem ser feitas pelo site www.cursofussp.sp.gov.br/cidadao e a previsão é de que as aulas tenham início, de forma presencial, em abril. Os cursos são ministrados em parceria com o Centro Tecnológico Estadual Paula Souza.

Entre os cursos disponibilizados estão costureiro (120 horas), cartonagem (60), cabeleireiro (60), cabeleireiro avançado (60), barbeiro (60), maquiagem (60), manicure (60), cuidador de idosos (80), informática básica (60), conteúdo para redes sociais (140), panificação (20), pizzaiolo (20), salgadeiro (20), confeitaria (20), auxiliar de cozinha (80) e assistente de logística (60).