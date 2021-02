Guarulhos já vacinou em casa mais de 700 idosos acamados contra a covid-19

Dados preliminares apontam que as equipes das Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Guarulhos já vacinaram contra a Covid-19 mais de 700 idosos acamados e restritos ao domicílio, com 85 anos ou mais, até o momento. Nesta quinta-feira (18) o prefeito Guti acompanhou de perto a imunização no Jardim Presidente Dutra.

Uma das idosas que Guti visitou junto com os profissionais de saúde foi Koto Kanai, de 97 anos, que ficou emocionada com a visita do prefeito. Da mesma forma, o filho dela, que explicou que a mãe não utiliza o SUS por possuir convênio médico, agradeceu o atendimento e elogiou a iniciativa prefeito de acompanhar o trabalho da equipe.

A vacinação de idosos acamados e restritos ao domicílio com 85 anos ou mais prossegue nesta sexta-feira (19) na cidade para todos aqueles cadastrados pelas UBS. Já a retomada da campanha nos polos para imunização dos demais públicos deverá acontecer assim que o município receber mais vacina do Governo do Estado.

Para os idosos acamados e restritos ao domicílio que ainda não têm cadastro em nenhuma UBS, a orientação é para que o familiar procure a unidade de saúde mais perto da residência para efetuar o cadastramento e solicitar a vacina. Segundo dados provisórios e sujeitos a alterações extraídos do sistema Vacivida, até as 13h desta quinta-feira foram administradas 42.621 doses contra a Covid-19 em Guarulhos.