Guarulhos participa do 4º Encontro Nacional de Embaixadores do Lixo Zero

Guarulhos participa neste sábado (20) do 4º Encontro Nacional de Embaixadores Lixo Zero Brasil, que está sendo realizado de forma online. Serão discutidas pautas e o alinhamento de ações para reduzir a geração de resíduos sólidos nas cidades, como coleta seletiva e compostagem, além de cursos e atividades de sensibilização e articulação sobre ao assunto. Iniciado nesta sexta-feira (19), o evento conta com participantes de todo o país e com nove representantes do município, como a chefe de Educação Ambiental de Guarulhos, Celi Pereira, que é a atual coordenadora do programa Lixo Zero na cidade.

A iniciativa é importante para definir ações para o ano de 2021 e discutir pautas nos estados de municípios, bem como estabelecer prioridades de cada cidade e ações que devem ser executadas junto aos órgãos públicos, empresas e sociedade em geral visando à redução dos problemas.

Desde 2017, mais de 350 mil pessoas participaram de cursos, palestras, oficinas, treinamentos e intervenções culturais promovidos pelo programa Lixo Zero Guarulhos, que visa a buscar estratégias para sensibilizar a população para ter hábitos e atitudes mais sustentáveis a partir do consumo responsável e do gerenciamento de seus resíduos.

Embaixadores Lixo Zero – Os Embaixadores Lixo Zero atuam como porta-vozes do conceito lixo zero com a missão de disseminar boas práticas no que diz respeito à não geração, redução e destinação correta dos resíduos. Entre os embaixadores guarulhenses estão: Giovanna Bento, embaixadora da Juventude Lixo Zero; a bióloga Bárbara Manuela, gestora do Instituto Zedakah; Tiago Giannini Mayer, membro do coletivo do Instituto Lixo Zero de Guarulhos; o historiador e contista Elton Soares de Oliveira; a arquiteta Natália Bragato, do projeto Cultive a Horta; e três membros da escola Espaço Arte e Vida: Regina Santos, Verônica Valério e Ana Cristina Costa.