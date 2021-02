Guarulhos solicita ao Ministério da Infraestrutura novos acessos da Fernão Dias à Vila Galvão

O prefeito de Guarulhos, Guti, participou de uma audiência virtual com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, na manhã desta quinta-feira (25) e solicitou ao governo federal a liberação de recursos para a construção de novos acessos de entrada e saída da rodovia Fernão Dias à região da Vila Galvão. Participaram do encontro os secretários de Governo, Edmilson Americano, e de Obras, Marco Antonio Guimarães, além do deputado federal Gilberto Nascimento.

O projeto prevê a construção de alças de acesso da Fernão Dias, tanto para quem chega ou sai de Guarulhos, até a avenida Sete de Setembro, no limite com São Paulo. O complexo viário prevê a ligação direta da via guarulhense às pistas São Paulo-Belo Horizonte e Belo Horizonte-São Paulo, facilitando a fluidez do tráfego e dando alternativas aos motoristas que acessam Guarulhos. Atualmente, os acessos são precários, fazendo com que os veículos utilizem vias estreitas dos bairros próximos.

Na audiência, Guti solicitou que o governo federal libere os recursos necessários para a realização da obra ou então repasse a responsabilidade de execução para a concessionária que administra a Fernão Dias, como um adendo à concessão que vai até o ano de 2033. “A melhor solução é a União repassar os recursos para que o município realize a obra no curto prazo. Mas não descartamos que a própria concessionária assuma os serviços. Porém, não podemos esperar por uma nova concessão. A inclusão teria que ser agora”, afirmou Guti.

O ministro Tarcísio disse que irá avaliar o projeto a fim de incluí-lo entre as prioridades de sua pasta, procurando encontrar a melhor forma de viabilizá-lo no mais breve espaço de tempo possível. Ele ressaltou que não é uma obra simples, já que prevê alguns viadutos para viabilizar os acessos diretos sem interferir na fluidez do tráfego da rodovia.