Condemat estuda adoção de restrições da fase vermelha

A região decide na próxima quinta-feira a adoção das restrições da fase vermelha para conter o avanço da pandemia de coronavírus. A decisão será tomada somente após tratativas com os principais setores produtivos das cidades par minimizar os impactos econômicos, conforme acordado no início da noite de hoje (02/03) pelos integrantes do Conselho de Prefeitos do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat). De imediato, os prefeitos decidiram pelo fechamento dos equipamentos públicos, como parques e bosques, para restringir a circulação de pessoas.

O Conselho de Prefeitos do Condemat se reuniu duas vezes no dia de hoje – uma vez pela manhã e outra no início da noite, após encontro virtual com o governador Joao Doria, no qual foi apontado que os próximos 10 dias serão críticos em todo o Estado e solicitado apoio dos municípios para conter a transmissão do vírus.

O posicionamento da maioria dos prefeitos do Condemat é pela cobrança ao Estado para ampliação imediata de leitos na região e de diálogo dos municípios com os setores produtivos e entidades de classe antes da tomada de decisão por medidas mais restritivas. Das cidades do Consórcio, Mogi das Cruzes já decretou a fase vermelha e Santa Isabel deverá seguir o mesmo caminho nas próximas horas. As demais – Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Poá, Salesópolis, Santa Branca e Suzano – vão tomar decisão em bloco.

“Infelizmente os números são muito preocupantes e vivemos o pior momento desde o início da pandemia, com cinco municípios da região com taxa de ocupação de leitos em 100% e o risco iminente de um colapso do sistema de saúde. Entre hoje e amanhã os municípios vão dialogar com os comércios, serviços, escolas e demais setores produtivos, para que possamos tomar uma decisão consensuada, mas sempre priorizando a saúde e a vida”, disse o presidente do Condemat, Rodrigo Ashiuchi.

Segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde, a taxa atual de ocupação de leitos na região do Alto Tietê é de 89,4%, sendo que em Arujá, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes e Santa Isabel, a taxa de ocupação chegou a 100% entre leitos de UTI e de suporte ventilatório.

Os dados mostram ainda uma alta no número de novos casos em aproximadamente 30% nos últimos 14 dias, com relação aos 14 dias anteriores. Somente no dia de hoje (02/03) foram registrados 349 novos casos e 23 óbitos nos municípios consorciados.

Leitos

Durante a reunião os prefeitos voltaram a demonstrar insatisfação com o Governo do Estado devido à falta de retorno aos inúmeros pedidos de ampliação de leitos na região.

“Desde o ano passado estamos mobilizados na busca da ampliação da oferta de leitos de UTI e Enfermaria e até o momento não tivemos nenhum retorno. Repudiamos veementemente essa falta de apoio e de atenção do Governo do Estado com a nossa região que tem mais de 3 milhões de habitantes.”, reforçou o presidente.