Videoaulas com técnicas artesanais proporciona geração de renda

Até o final do mês de abril, às segundas e quintas-feiras, o projeto Estima Artes disponibiliza videoaulas sobre diferentes técnicas de flores e arranjos artesanais. As aulas, com cerca de 60 minutos de duração cada, são abertas ao público em geral e podem ser acessadas gratuitamente pelo canal do projeto no YouTube, no endereço https://www.youtube.com/channel/UCbjk4XMPtVWHh2tC33YlSyQ.

O projeto Estima Artes foi contemplado em edital do Fundo Municipal de Cultura de Guarulhos (FunCultura), com recursos federais da Lei Aldir Blanc. Idealizado pela artesã Soraia Kelly, o projeto tem como objetivo a geração de renda e a promoção da economia solidária ao fomentar o desenvolvimento de habilidades e a criatividade de seus participantes.

Além de incentivar a capacitação e a cultura da sustentabilidade, além de difundir a filosofia artesanal, as videoaulas favorecem o desenvolvimento de conhecimentos e experiências, proporcionando a diversidade.

Para saber mais acesse a fanpage do projeto no Facebook: https://m.facebook.com/Estima-Artes-328856108420701.

Serviço

Projeto Estima Artes

Março: dias 8, 11, 15, 18, 22, 25 e 29

Abril: dias 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26 e 29

Segundas e quintas-feiras, às 10h e às 16h