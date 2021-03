GCM encerra festa clandestina com 300 pessoas no Jardim Bananal nesta madrugada

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos encerrou uma festa clandestina que aglomerava cerca de 300 pessoas por volta da 1h30 desta sexta-feira (5) no Sítio do Carlinhos, na estrada do Tanque Grande, no Jardim Bananal.

Os participantes do evento ilegal não colocaram resistência à ação dos GCMs e finalizaram o encontro. Um veículo com aparelhagem de som foi autuado por estar com o volume acima do permitido. A partir da meia-noite deste sábado o Estado entra na fase vermelha do Plano São Paulo, que irá aumentar as restrições às atividades que gerem aglomerações.

Pássaros apreendidos – A ocorrência foi acompanhada pela Patrulha Ambiental da GCM que, no local, apreendeu ainda quatro gaiolas com pássaros sem anilha. O registro de pássaros silvestres deve ser feito no Ibama. O crime relacionado é enquadrado no artigo 29 da Lei de Crimes Ambientais (9.605/98).

Os pássaros foram levados para a Inspetoria Ambiental e, nesta sexta-feira, serão conduzidos ao Parque do Tietê para verificação do estado de saúde e cuidados adequados. Na sequência, se possível, os animais serão devolvidos à natureza.