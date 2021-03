Tarifa Social de Energia aumenta número de beneficiários em mais de 180% em um ano

O número de beneficiários da Tarifa Social de Energia Elétrica em Guarulhos aumentou 180,11% em um ano, passando de 10.650 em fevereiro de 2020 para 29.832 famílias contempladas pelo programa federal de desconto na energia elétrica no mesmo período deste ano.

Mês a mês, a procura da população pelo benefício vem crescendo no município. Em relação a janeiro de 2021, quando 29.213 famílias foram contempladas pelo programa na cidade, o aumento registrado foi de 2,11%.

A Tarifa Social de Energia Elétrica é um programa do governo federal que possibilita descontos na conta de luz às famílias de baixa renda (que ganham até meio salário mínimo por pessoa), inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico/Bolsa Família), e para aquelas com membros assistidos pelo Benefício da Prestação Continuada (BPC).

Como obter o desconto

Interessados em obter o desconto devem agendar o atendimento na Central do CadÚnico/Bolsa Família (avenida Bom Clima, 425, Jardim Bom Clima), na Tenda do Busca Ativa (atrás do Restaurante Popular Josué de Souza, na rua Adolfo Noronha, 49, Taboão) e nas unidades do CadMóvel.

As unidades volantes (CadMóvel) atendem no CEU Bonsucesso (avenida Paschoal Thomeu, s/nº, Bonsucesso) e no Instituto Criança Cidadã Circo Escola (avenida 15 de janeiro, 449, Cidade Seródio) até 30 de abril.

É necessário fazer agendamento prévio por e-mail, telefone e WhatsApp em razão da pandemia de Covid-19. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30.

As famílias já inscritas no CadÚnico e que se enquadram no perfil da Tarifa Social de Energia Elétrica também podem se cadastrar diretamente no site da EDP (https://www.edp.com.br/distribuicao-sp/saiba-mais/informativos/programa-tarifa-social).

Serviço

Atendimentos via WhatsApp: 94144-8095

Atendimentos e agendamentos via telefone: 2087-4270 e 2408-7020

Agendamentos via e-mail: [email protected]