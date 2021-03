Defesa Civil entregou mais de 1.400 doações durante a semana

O início desta semana foi marcado por fortes chuvas, acima de 80 milímetros, em diversas regiões de Guarulhos, o que mobilizou os agentes da Defesa Civil na entrega de 1.445 donativos para as famílias que tiveram seus pertences danificados durante os temporais. A ação de solidariedade ocorreu entre terça e quinta-feira nos bairros Jardim Bananal, Jardim São João e Taboão. Foram entregues 185 cestas básicas, 372 colchões, 298 cobertores, 400 kits de higiene pessoal e 190 kits de higiene doméstica.

A Defesa Civil enfrenta os últimos dias correspondentes ao Plano Preventivo de Defesa Civil (PPDC), conhecido como Plano Verão, que mobiliza as equipes da Prefeitura para o monitoramento da cidade durante a temporada de chuvas fortes.

O Plano Verão se estende até o fim de março, porém, a previsão é que as chuvas até o fechamento do mês sejam menos intensas. No entanto, os agentes orientam que os munícipes residentes de áreas de risco fiquem atentos à meteorologia. O morador pode enviar um SMS para o número 40199 com o seu CEP para receber alertas gratuitos. Além disso, deve seguir as recomendações de segurança da Defesa Civil, disponíveis no site bit.ly/3bGQ3ma.

Os agentes de Defesa Civil operam 24 horas e podem ser acionados por meio do telefone 199.