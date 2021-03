Detran vai atender somente casos urgentes durante o período de medidas mais restritivas em Guarulhos

A partir de segunda-feira, dia 15 de março, as unidades do Detran.SP permanecerão fechadas para atendimento presencial. Somente demandas de extrema urgência, que dependam de liberação de documento de transferência de veículos da parte do departamento, por exemplo, serão atendidas mediante agendamento.

A medida é necessária devido à adoção de diretrizes mais restritivas adotadas pelo Governo de São Paulo para evitar novos casos de contaminação pelo coronavírus. Desta forma, apenas serviços essenciais podem permanecer em funcionamento. A medida será válida por 15 dias.

Mesmo com a maioria dos funcionários em regime de teletrabalho, conforme recomenda o Governo, os serviços internos não serão descontinuados. Os atendimentos de revistoria de veículos, entrega e recebimento de documentos aos cidadãos e malotes dos seus credenciados serão realizados para casos emergenciais, através de agendamento.

Além da suspensão do atendimento presencial, o fechamento das unidades implica ainda no cancelamento dos exames teóricos e práticos. As aulas práticas e teóricas presenciais também estão suspensas. Poderão ser mantidas apenas as aulas teóricas na modalidade remota.

É importante destacar que as equipes internas do Detran.SP continuam desenvolvendo suas atividades. Havendo reclassificação, de acordo com o Plano São Paulo, os atendimentos presenciais serão retomados.

Serviços digitais

Nos portais do Detran.SP (www.detran.sp.gov.br) e do Poupatempo (www.poupatempo.sp.gov.br), além do aplicativo Poupatempo Digital, o cidadão pode acessar mais de 70 opções de serviços online do departamento estadual de trânsito de São Paulo.

O Detran.SP ampliou em 72% a quantidade de serviços digitais disponíveis, saindo de 43 para 74, na comparação com 2019. O objetivo é oferecer ao cidadão, tecnologia e soluções inovadoras que tragam comodidade e autonomia. Entre os mais solicitados, estão a renovação simplificada e segunda via de CNH, licenciamento e transferência de veículo.

Tutoriais

O Detran.SP possui um hotsite com conteúdo simples e didático para que o cidadão possa, por meio de vídeos tutoriais disponibilizados, aprender a realizar serviços que antes necessitavam de agendamento presencial e agora podem ser efetuados pela internet, com poucos cliques no aplicativo do Poupatempo Digital. Conheça aqui.

O conteúdo contempla tutoriais de aproximadamente um minuto cada, divididos por temas que abrangem serviços como Renovação de CNH, 1ª Habilitação, Licenciamento de veículos, 2ª Via da CNH, Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV-e), entre outros.