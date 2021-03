Governo de São Paulo anuncia novas restrições nesta quarta-feira, diz Doria

João Doria, governador de São Paulo, disse nesta quarta-feira (17) que o estado irá adotar novas medidas restritivas na fase emergencial, qual começou a vigorar na última segunda-feira (15).

Segundo o governador, as regras ainda estão sendo definidas pelo Centro de Contingência para a covid-19, grupo de médicos e cientistas que orientam a gestão estadual, e deverão ser anunciadas em coletiva de imprensa no início da tarde.

“Na coletiva anunciaremos quais serão as medidas adicionais que certamente terão de ser adotadas. Nós estamos diante de um quadro gravíssimo, dramático, não apenas em São Paulo, mas em todo o Brasil. SP, com a orientação do Centro de Contingência de Covid-19 adotará novas medidas a partir desta decisão. Vamos aguardar o que o centro de contingencia e os cientistas definirão”, disse.

As declarações foram dadas pelo governador na sede do Instituto Butantan. Doria esteve no local e acompanhou o envio de 2 milhões de doses da Coronavac ao Ministério da Saúde. Na ocasião, ele fez críticas ao novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.