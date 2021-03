IDGT nega saída da gestão do Hospital Pimentas Bonsucesso

Ao contrário das fake news que circulam nas redes sociais, o Instituto de Desenvolvimento de Gestão, Tecnologia e Pesquisa em Saúde e Assistência Social (IDGT) negou que deixará a administração do Hospital Municipal Pimentas-Bonsucesso.

Em nota divulgada neste sábado (27), o IDGT “informa que segue administrando normalmente o Hospital Municipal Pimentas Bonsucesso (HMPB), em Guarulhos, conforme contrato estabelecido com a prefeitura do município. Temos um compromisso com a cidade e vamos honrá-lo. Já comunicamos a prefeitura sobre as necessidades urgentes do hospital e estamos certos de que em breve teremos a ajuda necessária. Reafirmamos nosso compromisso com o HMPB, seus pacientes e com Guarulhos”.