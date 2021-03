Cidades do Alto Tietê rejeitam lockdown proposto por Mogi das Cruzes

O Consórcio de Desenvolvimento de Municípios do Alto Tietê (Condemat) informou que nesta segunda-feira (29), durante reunião do Conselho de Prefeitos, foram discutidos assuntos referentes à pandemia. Entre os assuntos em pauta houve a manifestação do prefeito de Mogi das Cruzes, Caio Cunha, que apresentou aos demais prefeitos a proposta de adoção do lockdown na região.

A proposta foi rejeitada pelos demais municípios de maneira unânime, que assim como já foi abordado, defendem que esta medida só seria válida se adotada em toda a Região Metropolitana do Estado, levando em consideração os moradores da região que trabalham na Capital e demais municípios da Grande São Paulo e precisam se deslocar diariamente utilizando o sistema de transporte público estadual.