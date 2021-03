Labrador Buck se aposenta do Canil da GCM após oito anos de valorosos serviços

Passados oito anos de serviços prestados à Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos, o cão Buck se aposentou. Nascido dentro do próprio canil da instituição, o animal da raça labrador vinha da linhagem da fêmea Atena.

Carinhosamente chamado de Gordinho, prestou importante trabalho para o Canil da GCM colaborando em inúmeras ocorrências, como captura de procurados pela Justiça, busca por entorpecentes que resultaram em prisões por tráfico de drogas, além de apoio à Polícia Federal nas dependências do Aeroporto Internacional de Guarulhos ao farejar drogas, entre outras ações.

A Inspetoria de Patrulhamento com Cães é responsável pelo treinamento dos cães que atuam no patrulhamento diário, no Controle de Distúrbio Civil (CDC), na busca por pessoas desaparecidas, em desapropriações, na busca por entorpecentes, no controle de grandes aglomerações (estádios, parques e eventos), entre outros serviços de segurança.