Delivery Pet Gru é alternativa para quem quer adotar um cão ou gato sem sair de casa

Desde o início da pandemia de covid-19, em março de 2020, o Departamento de Proteção Animal (DPAN) de Guarulhos colocou em funcionamento o Delivery Pet Gru, sistema online de adoção de cães e gatos, adultos e filhotes, abrigados na sede do departamento, em Bonsucesso. Atualmente estão disponíveis no local mais de cem animais aguardando uma nova família.



Para conhecer alguns dos pets disponíveis para adoção basta acessar dpan.guarulhos.sp.gov.br. Caso haja interesse por algum animalzinho visualizado, o futuro tutor deve manifestar a escolha através do email [email protected]. Se não encontrar um pet com as características desejadas no site, basta relatá-las por esse mesmo endereço eletrônico para que a equipe envie imagens dos animais disponíveis, se houver.



A conclusão do processo de adoção será efetivada, ou não, após entrevista e análise das condições de vida que são oferecidas ao animal. Em caso positivo, em até cinco dias o DPAN entrega o cão ou gato no endereço do novo tutor. Todo o processo é gratuito.



É importante ressaltar que todos os animaizinhos disponíveis para adoção no DPAN são castrados, vermifugados, vacinados e microchipados. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (11) 96786-5024.



Adoção presencial – Para quem deseja conhecer o novo amigo pessoalmente, as adoções presenciais na sede do DPAN (rua Santa Cruz do Descalvado, 420, Bonsucesso) continuam sendo realizadas mediante agendamento por telefone: 2436-3656.