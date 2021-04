Guarulhos terá mais de 5 quilômetros de novas ciclovias em até um ano

Usar a bicicleta como meio de transporte nos deslocamentos diários é uma alternativa saudável e que ainda promove economia de recursos financeiros sem gerar poluição. Para incentivar o uso de bikes com segurança Guarulhos terá, até abril de 2022, 5.131 metros de novas ciclovias.



Esse total compreende dois quilômetros na avenida Monteiro Lobato (da entrada da Base Aérea de Cumbica até o viaduto sobre a rodovia Hélio Smidt) e 3,1 quilômetros do número 1.715 da avenida Papa João Paulo I até as proximidades da rua Landulfo Almeida Filho, em Cumbica. A construção das pistas especiais para ciclistas acompanha a obra dos novos corredores de ônibus municipais localizados nas avenidas mencionadas e cujas obras tiveram início há cerca de uma semana.



Atualmente Guarulhos conta com duas ciclovias, uma na avenida Ministro Evandro Lins e Silva, Parque Cecap, com 1,5 quilômetro de extensão, e outra na Vila Galvão, na avenida Francisco Conde, desde o Lago dos Patos até as proximidades da rua São Miguel do Araguaia, com 1,35 quilômetro de extensão. Outra opção para os ciclistas é a ciclofaixa da avenida Paulo Faccini (atualmente desativada por conta da pandemia de Covid-19), que tem pouco mais de dois quilômetros de extensão.