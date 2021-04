Avião abandonado no Aeroporto de Guarulhos está à venda por R$ 125 mil

A GRU Airport, concessionária responsável pela administração do Aeroporto de Guarulhos, realizará no próximo dia 23 um leilão com 12 bens que estão em desuso ou até mesmo desativados e que se encontram nas instalações do terminal de Cumbica.

Dentre os itens, o que mais chama atenção é um antigo jato cargueiro McDonnell Douglas DC-8-73F, que pertenceu a extinta empresa aérea BETA Cargo. O avião, fabricado em 1969 e agora anunciado como sucata, voou no Brasil com a matrícula PP-BEL. O lance inicial é de R$ 125 mil.

Segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o certificado de aeronavegabilidade do DC-8 abandonado perdeu a validade há sete anos. O modelo voou com a BETA de 2007 até 2010.

Os demais itens que estão à venda são veículos desativados que eram utilizados para realizar a manutenção e o funcionamento do próprio aeroporto, como rebocadores, caminhões e empilhadeiras, com lances que variam de R$ 3,5 mil a R$ 26 mil.

O leilão será realizado por meio do Superbid Marketplace.