ACE-Guarulhos recebe gerente do Sesc e novo secretário de Esportes

O presidente da Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos, Silvio Alves, recebeu nesta terça-feira, 20/04, na sede da entidade, o gerente da unidade Guarulhos do Sesc, Oswaldo Almeida Júnior, e o recém empossado secretário municipal de Esportes da cidade, Ronaldo Fratello.

O encontro serviu, também, para apresentar Oswaldo e Fratello, que ainda não se conheciam e que, por razões óbvias, podem desenvolver projetos em parceria para a cidade. “Quando recebi a solicitação das agendas e vi que os assuntos ‘casavam’ resolvi aproveitar para fazer essa aproximação”, explicou o presidente.

FestA! digital e em almanaque

O gerente do Sesc Guarulhos, Oswaldo Almeida Júnior, levou até a ACE-Guarulhos exemplares do primeiro Almanaque FestA!, edição impressa com atividades relacionada ao projeto anual do Sesc que une artistas, educadores e público diverso em uma programação que celebra o fazer artístico e a descoberta do potencial criativo das pessoas.

“Por causa da pandemia, tivemos que fazer o nosso FestA! – Festival de Aprender – de forma digital, com cursos online, dicas, vídeos, bate-papos e lives nos canais e redes sociais das unidades do Sesc em todo o estado, inclusive em Guarulhos”, afirmou Oswaldo.



O Almanaque FestA! foi publicado pela primeira vez. “É uma mistura de livro, manual, guia e caderno de jogos, repleto de histórias, curiosidades, atividades e outras experiências”, completou o gerente do Sesc.

Parceria

Por sua vez, o novo secretário de Esportes de Guarulhos, Ronaldo Fratello, apresentou à ACE-Guarulhos seus planos para o setor na cidade. “Precisamos muito da ajuda da iniciativa privada para projetos que visem, prioritariamente, a formação de atletas e a integração da população ao espaço esportivo público”, disse o secretário.

Silvio Alves concordou e se mostrou aberto a ouvir sobre os projetos que exigirão a junção das empresas e do poder público. “A iniciativa privada, apesar do momento delicado pela qual passa, está sempre atenta às oportunidades de promoção do esporte e de atrelas suas imagens a projetos realmente positivos. Estando dentro das possibilidades, não tem motivo para não avaliar caso a caso os projetos da secretaria”, ponderou.