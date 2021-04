PM salva bebê de 18 dias engasgado com leite

Um bebê de 18 dias foi salvo por policiais militares do 44º BPM/PM após se engasgar com leite. O caso aconteceu na noite desta quinta-feira (22), na avenida Venturosa, Jardim Cumbica.

A equipe estava em patrulhamento quando foi acionada pela mãe do bebê informando que ele havia se engasgado e estava com sinais de desfalecimento. Diante disto, o Sd PM Aguiar, de conhecimentos técnicos, efetuou a manobra de Heimlich logrando êxito em desobstruir as vias respiratória do menor, recém-nascido. Mãe e filho foram conduzidos ao PS Alvorada e, posterior, foram encaminhados ao Hospital Dona Luiza.