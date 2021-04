Prefeitura estimula maior adesão à campanha do Maio Amarelo

A Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana (SMTU) de Guarulhos convida a sociedade em geral para participar da campanha Maio Amarelo 2021, movimento internacional de conscientização da sociedade quanto aos altos índices de mortes e feridos no trânsito do Brasil e do mundo.



O objetivo do movimento é promover uma ação coordenada entre o poder público e a sociedade civil com a intenção de colocar em pauta o tema segurança viária e mobilizar toda a sociedade, envolvendo segmentos como governos, empresas, entidades de classe, associações, federações e sociedade civil organizada para efetivamente discutir o tema, engajar-se em ações e propagar o conhecimento, abordando toda a amplitude que a questão do trânsito exige nas mais diferentes esferas.



Como participar

Neste ano, em razão do recrudescimento da pandemia, diferente de outras edições, a STMU elaborou vários tópicos para que a sociedade civil crie um engajamento de forma também online no sentido de diminuir a mortalidade no trânsito e conscientizar os cidadãos sobre formas de dirigir de maneira mais segura.



Qualquer um pode participar adotando posturas simples, diretas e que evitem aglomerações. Entre as ações propostas: 1) iluminar seu prédio durante todo mês de maio na cor amarela; 2) enviar e-mail e posts para seus colaboradores e clientes com mensagens sobre segurança viária; 3) discutir via canais digitais a responsabilidade de todos por mais vidas preservadas no trânsito; 4) usar pin ou broche com o símbolo do laço amarelo; 5) colocar em sua página principal de site e redes sociais mensagem sobre segurança viária e o Movimento Maio Amarelo; 6) decorar sua empresa ou comércio com laço amarelo que evidencia o movimento; 7) promover lives sobre o tema; 8) trabalhar o tema com estudantes em todos os níveis de escolaridade.



A área para adesão a esse trabalho é bem ampla e para mais informações sobre o Maio Amarelo o Departamento de Trânsito da STMU colocou à disposição os telefones 2402-6206 e 94820-1168.



Como surgiu

O Maio Amarelo é uma campanha de conscientização sobre segurança no trânsito cuja primeira edição ocorreu em 2014. Foi instaurada com base em uma resolução da Assembleia-Geral das Nações Unidas que definiu o período entre 2011 e 2020 como a “Década de Ações para a Segurança no Trânsito”