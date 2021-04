21% dos caminhoneiros que trafegam pela via Dutra apresentam alterações na pressão arterial

Levantamento realizado pelo Programa Estrada para a Saúde, coordenado pelo Instituto CCR e pela CCR NovaDutra, aponta que 21% dos caminhoneiros que foram atendidos no programa apresentam algum tipo de alteração na pressão arterial. De janeiro a março deste ano, dos 493 profissionais do volante atendidos, 104 apresentaram alteração na pressão. Os profissionais do volante têm à disposição no programa atendido de enfermagem gratuito, no qual podem realizar a aferição arterial, passarem por consulta médica, além de orientações sobre estilo de vida e hábitos saudáveis. O Estrada para a Saúde está localizado no km 82 da via Dutra, no sentido Rio de Janeiro, em Roseira (SP), no pátio do posto Arco-Íris.

Hipertensão: o que é?

A pressão alta (hipertensão) é uma doença que atinge pessoas de todas as faixas etárias, desde crianças até os idosos, e está relacionada com a pressão que o sangue faz ao circular pelas artérias do corpo. As principais complicações da hipertensão são derrame cerebral, também conhecido como AVC, infarto agudo do miocárdio e doença renal crônica.

Aferição de pressão no Estrada para a Saúde

O Estrada para a Saúde realiza aferição de pressão nos caminhoneiros que passam pelo local. A medição é feita com auxílio do esfigmomanômetro, aparelho capaz de verificar a pressão arterial. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O profissional do volante pode ainda passar por consulta médica, disponível de terça a quinta-feira, das 13h às 16h.

SERVIÇO



Estrada para a Saúde na Via Dutra

Onde: km 82 da pista sentido Rio de Janeiro, em Roseira (SP), no pátio do posto Arco-Íris.

Atendimento odontológico: segunda a sexta-feira, das 9h às 13h.

Atendimento enfermagem: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Consultas médicas: de terça a quinta-feira, das 13h às 16h.

Os atendimentos são realizados por ordem de chegada.