Guarulhos sedia evento do MEC para lançar projetos dos ensinos Infantil e Fundamental

Na manhã desta segunda-feira (3) a Secretaria de Educação de Guarulhos sediou evento do Ministério da Educação (MEC) para o lançamento nacional de projetos padronizados para a Educação Infantil e Ensino Fundamental e esclarecimento de informações para a implementação do Plano de Ações Articuladas (PAR).

O evento, que aconteceu no Teatro do Adamastor Centro, contou com as presenças do prefeito Guti, de Milton Ribeiro, ministro da Educação, do assessor especial Odimar Barreto, do vice-prefeito de Guarulhos, Professor Jesus, do secretário municipal de Educação, Paulo Matheus, da subsecretária Fábia Costa, do presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Marcelo Lopes, além de prefeitos de cidades adjacentes, técnicos do FNDE e demais autoridades e profissionais da educação. No total participaram do evento aproximadamente 60 municípios.

Anfitrião do evento, Guti agradeceu ao ministro Ribeiro pela iniciativa do governo federal e destacou a importância de descentralizar o atendimento do MEC para conseguir atender da melhor forma à realidade de cada município do Estado de São Paulo. “Cada vez mais os municípios precisam do governo federal para que possamos consolidar uma educação mais forte e de base, que norteie os cidadãos do futuro, que são as nossas crianças. Precisamos investir muito na educação, plantar hoje para colher no futuro”.

“Por meio dos técnicos do FNDE vamos levar para cada uma das cidades um pouco das ferramentas e dos equipamentos que são indispensáveis na busca por uma educação de qualidade para todos”, destacou o ministro da Educação.

Para Marcelo Lopes, presidente do FNDE, essa ligação direta com os prefeitos e gestores é motivo de segurança e orgulho. “Hoje tivemos a oportunidade de trazer um momento pedagógico, didático e técnico de grande resolubilidade para esse encontro. A educação está mudando e a cada dia ela muda para melhor”.

Ao longo do dia os técnicos do FNDE ficaram à disposição para analisar as propostas e esclarecimentos de cada município quanto ao quarto ciclo do Plano de Ações Articuladas (PAR), que consiste em uma assistência técnica e financeira que oferece aos entes federados um instrumento de planejamento de políticas educacionais.

O encontro objetivou ainda aprimorar a gestão das ações educacionais direcionadas para a rede municipal de ensino. O evento contou também com a apresentação da Orquestra Gru Sinfônica, sob a regência do maestro Emiliano Patarra.

PAR

O Plano de Ações Articuladas (PAR) foi concebido como uma ferramenta de gestão para o planejamento da política de educação de municípios, estados e Distrito Federal elaborado para um período de quatro anos. Pelas suas características sistêmicas e estratégicas, o PAR favorece as políticas educacionais e a sua continuidade, inclusive durante as mudanças de gestão, constituindo-se como importante elemento na promoção de políticas de Estado na educação.