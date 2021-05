Guarulhos fez 139 atendimentos de saúde em ação da Pastoral do Povo de Rua

A Secretaria da Saúde de Guarulhos divulgou o balanço de sua participação na ação social da Pastoral do Povo de Rua, promovida no último domingo (2) na área externa da Igreja do Rosário (Centro). Foram realizados 139 atendimentos, incluindo 84 testes rápidos para a detecção do HIV e hepatites virais, além de orientação sobre infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) e outras.

Participaram do evento enfermeiros, auxiliares de enfermagem e assistente social, além de apoio administrativo de dois serviços da Saúde: Consultório na Rua do SUS Acolher e CTA (Centro de Testagem e Aconselhamento em IST/aids). Além disso, a ação contou com a atuação de oito integrantes do programa de residência multiprofissional da Atenção Básica, coordenado pela Escola SUS, das áreas de odontologia, psicologia, fisioterapia e nutrição.

A Pastoral do Povo de Rua, por sua vez, distribuiu alimentação, kit de higiene e ofertou corte de cabelo. Os participantes puderam tomar banho e receberam roupas limpas.