Vencedores do concurso GruCordas participam do Papo de Plateia desta quarta-feira

Alexandre Pinatto de Moura e Wellington Rebouças, vencedores da 1ª edição do concurso GruCordas, são os convidados do Papo de Plateia Frente a Frente desta quarta-feira (19), às 20h. Iniciativa da Secretaria de Cultura, o evento é transmitido pelas redes sociais da Gru Sinfônica e da Orquestra Jovem no YouTube, Facebook e Instagram.

Representantes da nova geração de violinistas, Alexandre e Wellington atuam profissionalmente na Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo. A carreira estabelecida desses jovens talentos é o foco desse encontro, que conta com a participação dos entrevistadores Diego Pacheco, regente das orquestras de Guarulhos, Thomás Almeida, vencedor da categoria infanto-juvenil do concurso GruCordas, além de Thatiany Teschi e Ester Valim, alunas do Conservatório de Guarulhos.

Juntos eles abordam diversos cenários da música de concerto, profissão, carreira de solistas e instrumentistas de orquestras, aprendizagem, formação, técnica, entre outros.

O Papo de Plateia Frente a Frente também permite a calorosa participação e interação do público pelo chat, que pode esclarecer dúvidas, comentar e fazer perguntas, uma forma interessante e surpreendente de contribuir com o bate-papo.

Para mais informações sobre eventos culturais online acesse www.guarulhos.sp.gov.br/agendacultural.

Serviço

Papo de Plateia Live Frente a Frente

Convidados: Alexandre Pinatto de Moura e Wellington Rebouças

Entrevistadores: Diego Pacheco, Thomás Almeida, Thatiany Teschi e Ester Valim

Data: quarta-feira, 19 de maio

Horário: 20h

Acesso pelas redes sociais das orquestras de Guarulhos:

YouTube: www.youtube.com/channel/UCS9r_T3pJEr2wnZreRGSo1g

Facebook: www.facebook.com/ojmguarulhos/

Instagram: https://www.instagram.com/orquestrasdeguarulhos/