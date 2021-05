Na Câmara Municipal, vereadores “limpam” extensa pauta de proposituras

Da Redação

O PL 1019/2021, encaminhado pelo Executivo que, dentre outros assuntos, estabelece o Sistema Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional na cidade e apresenta critérios para o funcionamento do Banco de Alimentos, foi o primeiro a ser analisado e recebeu votos favoráveis em primeira e segunda votações, sendo agora encaminhado para Sanção.

Também foram deliberados 56 requerimentos que solicitam, principalmente, informações sobre serviços prestados pelo Executivo, um projeto de Resolução, de autoria da Mesa da Câmara, que disciplina o regime de adiantamento para o pagamento de despesas e, todas as demais proposituras que estavam aptas para votação. Como exemplo cita-se a primeira análise do PL 3915/2019, assinado por Maurício Brinquinho (PT), que pretende instituir o “Maio Vermelho”, dedicado à realização de campanha de incentivo à doação de sangue, no âmbito do Município de Guarulhos.

As votações foram paralisadas com a leitura de duas moções de apoio. Entre elas destaca-se a de autoria de Lamé (MDB), que prestou homenagem às vítimas do confronto entre a Palestina e Israel, no Oriente Médio.

Durante a Sessão ainda foi feito um minuto de silêncio em respeito a algumas pessoas que morreram nos últimos dias, como a ex-vereadora por Guarulhos Genilda Sueli Bernardes (PT) e o então prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas (PSDB).