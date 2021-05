Colisão entre carretas deixa um morto na Rodovia Ayrton Senna

Uma pessoa morreu após um acidente entre duas carretas no km 18,6 da rodovia Ayrton Senna, em Guarulhos, por volta das 2h30 desta quarta-feira (26). O acidente chegou a bloquear três faixas no sentido capital, de acordo com a concessionária Ecopistas.

O condutor da segunda carreta, de 38 anos, que transportava placas de aço, ficou preso nas ferragens e morreu no local, segundo informações do boletim de ocorrência. A polícia ainda apura se o motorista do caminhão da frente perdeu o controle por conta da falta de visibilidade ou se ele pegou no sono.

No momento, a via já foi liberada e os veículos removidos para o acostamento, preservado para perícia. Também houve derramamento de óleo na via. O caso deve ser apresentado no 1° DP de Guarulhos.