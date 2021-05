Expresso Aeroporto não funcionará neste domingo (30)

Em razão de serviços que serão realizados pela CPTM, não haverá Expresso Aeroporto na Linha 13-Jade, neste domingo (30). O trajeto, com paradas em cada uma das estações da linha, e a integração com a 12-Safira, por meio de baldeação na estação Engenheiro Goulart, permanecerá sendo oferecido, como opção ao passageiro.

As alterações se devem a serviços preparatórios de troca de aparelhos de mudança de via, no trecho entre as estações Luz e Engenheiro Goulart. Quando concluídos, haverá diminuição do tempo de viagem, passando a velocidade de acesso à Linha 13-Jade, dos atuais 20 km/h, para 50 km/h, a partir da Linha 12-Safira.

A previsão é que as obras no trecho sejam feitas também nos próximos finais de semana, com alterações futuras nos serviços sendo divulgadas antecipadamente pela CPTM.