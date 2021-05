Guarulhos inicia a vacinação dos aeroportuários e imuniza 4.832 trabalhadores

A Prefeitura de Guarulhos deu início à primeira etapa da vacinação contra a covid-19 dos aeroportuários nesta sexta-feira (28). O Aeroporto Internacional de Guarulhos é o primeiro espaço aéreo do país a começar a imunização de seus trabalhadores, priorizando neste momento aqueles que atuam nas companhias, empresas de serviços auxiliares e operação. Ao todo, a cidade recebeu 11.330 doses, que devem ser aplicadas até a próxima terça-feira (1º). A estrutura foi montada em 24 horas e a equipe já vacinou 4.832 mil funcionários.

Para contemplar também os que operam nos demais setores, como restaurantes, comércios e livrarias, a Prefeitura espera conseguir mais doses do imunizante por intermédio do governo do estado de São Paulo. “Vocês acompanharam todo o nosso pleito para conseguir vacinar os aeroportuários. Essa nova variante é bastante preocupante e queremos garantir o mínimo de segurança à nossa população, uma vez que Guarulhos é a maior porta de entrada do Brasil e da América do Sul, recebendo 90% dos voos internacionais”, disse o prefeito Guti.

“Agradecemos os esforços dos governos federal e estadual em atender aos nossos pedidos. Muito obrigado a todo o time da Secretaria Municipal da Saúde e também aos voluntários por fazerem, em tempo recorde, toda a estrutura e a organização desta ação. Ninguém faz nada sozinho e, numa guerra, o mais importante é o trabalho em equipe”, enfatizou Guti.

Nesta semana o prefeito solicitou em ofício enviado aos ministérios da Defesa, Casa Civil, Saúde e Infraestrutura o fechamento do aeroporto para voos comerciais de passageiros pelo prazo de 15 dias. A medida não afetaria o transporte de cargas. “São milhares de famílias em risco. Por isso, destacamos há meses a importância da vacinação dos aeroportuários, além da necessidade de uma barreira sanitária no local”, reforçou.