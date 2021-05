No Pimentas, paciente vence o coronavírus e comemora com vídeo no Tik-Tok

Internado desde 10 de maio, Samuel Ribeiro Laranjeira, 45 anos, é mais um brasileiro que contraiu o coronavírus e precisou de tratamento intensivo. Na segunda-feira, 24 de maio, no Hospital Municipal Pimentas Bonsucesso (HMPB), administrado pelo IDGT, em Guarulhos, ele teve alta e comemorou.

“Eu venci o Covid. Hoje recebo alta do hospital, depois de tantos dias difíceis e de muita luta. Primeiro, agradeço a Deus! Agradeço aos meus familiares, amigos e à toda equipe de enfermagem do hospital Pimentas, que me tratou com muito amor e carinho. Eu estou muito feliz!”, disse Samuel.

Para externar sua alegria, Samuel e as enfermeiras gravaram um vídeo no Tik-Tok, comemorando a notícia da sua alta. “Só vocês mesmo pra me fazer sorrir. Graças a vocês eu poderei ver novamente minha família. Esse momento eu vou guardar para sempre”, completou o paciente.