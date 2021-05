Prefeitura faz ação de conscientização no trânsito com foco em motoristas e pedestres

Na manhã desta sexta-feira (28) a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana (STMU) de Guarulhos promoveu ações em referência ao Maio Amarelo na avenida Paulo Faccini, região do Bosque Maia. A campanha visa à conscientização da sociedade quanto aos índices de acidentes de trânsito.

A pasta entregou mensagens a motoristas, pedestres e cadeirantes que passaram pelo local contendo medidas educativas para motociclistas, segmento mais envolvido em acidentes, orientações aos pedestres sobre a importância de atravessar uma via pública em locais de segurança, como a faixa de segurança e os semáforos, além de outros boletins informativos.



A programação contou com a participação do secretário Luigi Lazzuri Neto, que enfatizou a importância da campanha. “O trabalho durante o Maio Amarelo tem como objetivo intensificar as estratégias preventivas da STMU em toda a cidade a fim de garantir cada vez mais segurança no trânsito de Guarulhos”.