Instagram do Zoológico tem onça-parda e lobo-guará para imprimir e colorir

As ilustrações de mais duas ilustres espécies moradoras do Zoológico de Guarulhos, a onça-parda e lobo-guará, já estão disponíveis no perfil do parque no Instagram (@zooguarulhos) para quem quiser imprimir e colorir. Os desenhos são feitos pela tratadora do zoo, Renata Lages, que primeiro fotografa os animais para depois passar as imagens para o papel. Para acessar clique no link http://bit.ly/colorirzoo6

O desenho da onça-parda, um dos primeiros a serem postados, desta vez oferece a visão completa do animal. A intenção da equipe do zoológico é oferecer entretenimento às crianças e também oportunidades para que os pequenos conheçam melhor as espécies que fazem parte da fauna brasileira.

Continuam disponíveis em @zooguarulhos os desenhos do tucano-do-bico-verde, da arara-azul, do caxinguelê (esquilo brasileiro), do sagui-da-serra escuro e também o rosto da onça-parda.

Onça-parda (Puma concolor)

A onça-parda, também conhecida no por suçuarana e leão-baio, é um mamífero carnívoro capaz de sobreviver em áreas alteradas pelo homem, como pastagens e cultivos agrícolas. Pode medir até 1,55 metro (sem a cauda) e a pesar até 72 kg, com porte semelhante ao do leopardo (Panthera pardus). Possui coloração variando do cinzento ao marrom-avermelhado, com a ponta da cauda de cor preta e áreas laterais do focinho e ventre de cor branca. Os filhotes nascem com manchas escuras na pelagem, que geralmente persistem até 14 semanas de idade. Possui as mais longas patas traseiras dentre os felinos e vive entre 7,5 e 9 anos de idade.

Lobo-guará (Chrysocyon brachyurus)

O lobo-guará é uma espécie endêmica da América do Sul. Ocorre em savanas e áreas abertas no centro do Brasil, Paraguai, Argentina e Bolívia, podendo atingir 30 kg de peso e até 90 cm na altura da cernelha. A maior parte da pelagem é laranja-avermelhada, com pernas pretas e longas, a garganta e a ponta da cauda são brancas e a crina preta. É um animal alto e esguio, com os maiores machos alcançando até 74 cm de altura nos ombros e máximo de 40 kg.

O lobo-guará é um animal crepuscular e onívoro com importante papel na dispersão de sementes de frutos do cerrado, principalmente a lobeira (Solanum lycocarpum). A gestação dura até 65 dias, os recém-nascidos têm cor preta e pesam entre 340 e 430 gramas.

Estima-se que existam cerca de 23 mil animais na natureza. A espécie, que serve de bandeira para conservação do cerrado, está ameaçada de extinção devido à destruição de seu habitat para ampliação da agricultura, atropelamentos, caça e doenças advindas dos cães domésticos. No dia 29 de julho de 2020 o lobo-guará foi escolhido para simbolizar a cédula de duzentos reais.